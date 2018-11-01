Померлих носять над водою: на Франківщині руйнується міст у селі Фитьків

Міст – єдине сполучення, яке з’єднує лівий та правий береги села Фитьків. Кривий і похилий. Дерев’яні дошки псуються та гниють.

За рікою мешкає три сотні селян. Щодня цим мостом йдуть до школи 35 школярів. Ні швидка допомога, ні пожежна машина до цієї частини села приїхати не може. Якщо щось трапляється, людину переносять по лавці, а далі її забирає карета швидкої. Так само, коли хтось помирає. Тіло несуть над водою, щоб поховати на сільському цвинтарі.

Довжина моста – майже 400 м. Висота від 2,5 до 5. З нього неодноразово падали діти та дорослі.

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Час від часу перехід лагодять самі ж мешканці. Взимку під ноги сиплють сіль, збивають лід, міняють дошки, бо він не тільки аварійний, він – нічий. Офіційно жодна структура за цю конструкцію не відповідає. Староста села виправдовується, два роки тому документи на будівництво не переходу, а проїзного моста, подали на розгляд обласної ради.

Але щоб його будувати, слід було спершу зробити берегоукріплення і регулювання русла. Наміри будівництва безпечного моста поховали під заборонами, бо та ж обласна рада наклала мораторій на руслоочисні роботи.

До слова, асфальт знімають руками: на Волині розсипається нова дорога.

Опубліковано Листопад, 01 в 16:09



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