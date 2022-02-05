Послание Путину, что его не боятся: в Харькове провели Марш Единства

В Харькове люди вышли на Марш Единства на фоне угрозы масштабного вторжения. Главной целью мероприятия стало послание президенту РФ Владимиру Путину, что в городе его не боятся и готовы защищаться изо всех сил.

С собой участники акции несли стометровый государственный флаг и скандировали: “Украина-сверх всего!”, “Слава нации!”, не обошлось и без известного на весь мир высказывания о российском лидере.

Мероприятие собрало около 5 тыс. участников. Среди них были горожане, ветераны АТО, волонтеры и общественные деятели. Люди направлялись по улице Сумской от площади Конституции к площади Свободы.

Марш Единства накануне пытался через суд запретить городской совет, ссылаясь на коронавирус и террористическую угрозу, однако судьи не удовлетворили иск.

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