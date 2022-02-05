Послання Путіну, що його не бояться: у Харкові провели Марш Єдності

У Харкові люди вийшли на Марш Єдності на фоні загрози масштабного вторгнення. Головною метою заходу стало послання президенту РФ Володимиру Путіну, що його у місті не бояться і готові боронитися з усіх сил.

З собою учасники акції несли стометровий державний прапор та скандували: “Україна-понад усе!”, “Слава нації!”, не обійшлося і без відомого на весь світ висловлювання про російського лідера.

Захід зібрав майже 5 тис. учасників. Серед них були містяни, ветерани АТО, волонтери та громадські діячі. Люди прямували вулицею Сумською від майдану Конституції до майдану Свободи.

Марш Єдності напередодні намагалася через суд заборонити міська рада, посилаючись на коронавірус та терористичну загрозу, однак судді не задовольнили позов.

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