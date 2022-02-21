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Факты / Видео / Мир / Россия

Посольство США в Москве предупредило американцев об угрозе терактов в ТЦ и метро

Анастасия Мазур Ведущая программы Факты

Посольство Соединенных Штатов в России предупредило о возможных терактах в Москве и Санкт-Петербурге, а также у границы с Украиной.

Речь идет о нападениях в местах массового скопления людей – торговых центрах и на станциях метро.

– Согласно данным источников СМИ, имели место угрозы нападений на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, в других местах скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной, — говорится в сообщении на сайте американского диппредставительства.

Гражданам США рекомендуют следить за новостями, избегать скопления людей, иметь при себе американский паспорт с действующей российской визой, а также план эвакуации из России без помощи американских властей.

В российском МИД такими заявлениями возмущаются.

На днях украинская разведка предупредила, что российские оккупационные власти планируют устроить ряд террористических актов на территории ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

По информации разведки, могут быть разрушены десятки стратегически важных предприятий на временно оккупированных территориях Донбасса: в Донецке, Горловке, Докучаевске, Макеевке и других населенных пунктах.

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