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Факти / Відео / Світ / Росія

Посольство США в Москві попередило американців про загрозу терактів у ТЦ та метро

Анастасія Мазур Ведуча програми Факти

Посольство Сполучених Штатів у Росії попередило про можливі теракти в Москві та Санкт-Петербурзі, а також біля кордону з Україною.

Йдеться про напади у місцях масового скупчення людей – торговельних центрах і на станціях метро.

– Згідно з даними джерел ЗМІ, мали місце загрози нападів на торговельні центри, залізничні станції та станції метро, в інших місцях скупчення людей у великих містах, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною, – зазначається в повідомленні на сайті американського диппредставництва.

Громадянам США рекомендують стежити за новинами, уникати скупчення людей, мати при собі американський паспорт із чинною російською візою, а також – план евакуації з Росії без допомоги американської влади.

В російському МЗС такими заявами обурюються.

Днями українська розвідка попередила, що російська окупаційна влада планує влаштувати низку терористичних актів на території ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей).

За інформацією розвідки, руйнувань можуть зазнати десятки стратегічно важливих підприємств на тимчасово окупованих територіях Донбасу: в Донецьку, Горлівці, Докучаєвську, Макіївці та інших населених пунктах.

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