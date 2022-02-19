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Факты / Украина / Общество

Оккупанты планируют ряд терактов в ОРДЛО, потенциальные предприятия установлены — разведка

Наташа Тарчевська редактор ленты
Оккупанты планируют ряд терактов в ОРДЛО, потенциальные предприятия установлены — разведка

Российские оккупационные власти планируют устроить ряд террористических актов на территории ОРДЛО.

По данным украинской разведки, под обстрелом могут оказаться десятки стратегически важных предприятий Донбасса.

Оккупанты планируют ряд терактов в ОРДЛО, потенциальные предприятия установлены — разведка / 8 фотографий

— В настоящее время руководство РФ рассматривает возможность организации террористического акта на одном из предприятий “ЛДНР”, который должен привести к технологической катастрофе в регионе, гибели значительного количества местных жителей и созданию повода для нападения, — говорится в сообщении.

Благодаря усилиям ГУ разведки Минобороны Украины, предварительно установлен список предприятий Донбасса, которые могут оказаться под прицелом врага.

Речь идет об объектах в Донецке, Горловке, Докучаевске, Макеевке, Харцызске, Шахтерске и Амвросиевском районе.

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Источник: Минобороны

Фото: Depositphotos

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