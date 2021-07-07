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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Уровень воды местами поднялся людям по грудь: в Крыму затопило город Саки

Уровень воды местами поднялся людям по грудь: в Крыму затопило город Саки

В оккупированном Россией Крыму прошел сильный ливень. Он стал причиной подтопления жилых кварталов в городе Саки.

По данным местных СМИ, в зоне подтопления оказался район улицы Колхозной — в самой низменной части города. В определенных местах уровень воды поднялся людям по грудь.

— Четыре домовладения подтоплено. Жертв и разрушений нет. Эвакуировано два человека, это одиноко проживающие граждане. Ситуация под контролем, дождь закончился. Принимаем меры, чтобы уровень воды быстрее спал, — заявил так называемый глава администрации города Саки Александр Овдиенков.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео последствий ливня в Саках.

Напомним, за минувшее воскресенье в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма после ливней подтопило более 100 объектов, большинство их которых жилые.

Около шести тысяч абонентов остались без электричества, а из психоневрологического интерната эвакуировали около 30 пациентов, а лежачих перенесли на верхние этажи.

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