Пожежа з витоком аміаку, під завалами люди – навчання рятувальників на Київщині

На Київщині пройшли масштабні навчання держслужби з надзвичайних ситуацій. Майже 200 рятувальників, 50 одиниць спеціальної техніки,вертольоти і літаки, задіяли все, аби ліквідувати наслідки потужної техногенної катастрофи.

Їх закручує вітром догори ногами, але легко долаючи природну стихію, вони приземляються, аби подолати техногенну.

За легендою рятувальники змоделювали найгіршу ситуацію з усіх можливих. Внаслідок вибуху на підприємстві під завалами опинилися люди, вогонь стрімко шириться промисловими площинами та перекидається на сусідній ліс, а через зруйновані стіни будівель відбувається витік аміаку.

На цьому фантазія рятувальників не закінчується. За легендою під час розшукових робіт вони знаходять ще й авіабомбу.

Медики, пожежники, сапери та психологи. Карети швидкої, джипи рятувальників, піротехнічні автомобілі, квадроцикли, вертольоти та літаки.

Читайте: Зачистити населений пункт від противника: на Рівненщині тривають спільні навчання з НАТО

Серед майже двох сотень рятувальників та півсотні техніки біжить і німецька вівчарка Грейс.

З витоком аміаку хімічні підрозділи борються водяною завісою.

Вогонь у лісі гасять пожежним літаком.

Вся драма рятувальної операції розгортається на очах американського генерала, командувача Національної гвардії штату Каліфорнія Девіда Болдуїна.

Після навчань і взаємних запрошень, американського генерала ведуть до гордості українських рятувальників – мобільного госпіталю. Надувний намет із сучасною технікою врятував тисячі життів в Ірані, Індії, Пакистані і Туреччині. Тут на світ з’явились півсотні немовлят.

Під час правдоподібної роботи і ризики інакші. Найважливіше це взаємодія підрозділів МВС і ДСНС, саме це і відточується під час таких навчань.

До слова, як наша авіація прожене ворога з Донбасу – навчання ЗСУ у Луцьку.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.