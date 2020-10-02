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Факты / Видео / Украина

Пожары в Луганской области: появилось видео, как боевик поджигает сухую траву

Украинские военные сняли факт поджога оккупантами сухостоя на Луганщине.

Видео сегодня обнародовали на странице благотворительного фонда Вернись живым. На нем отчетливо видно, как террорист поджигает сухую траву неподалеку украинских позиций.

В фонде сообщили, что огонь уничтожил немало военного оборудования – квадрокоптеры, камеры видеонаблюдения, мониторы, генераторы, километры кабеля и многое другое.

Пожары в Луганской области

На территории Луганской области зафиксировано 146 пожаров в 32 населенных пунктах, вследствие которых уже погибли девять человек.

Из-за пожаров, вспыхнувших 30 сентября, перекрыто движение в Станицу Луганскую.

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