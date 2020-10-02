Пожежі на Луганщині: з’явилось відео, як бойовик підпалює суху траву

Українські військові зафільмували факт підпалу окупантами сухостою на Луганщині.

Відео сьогодні оприлюднили на сторінці благодійного фонду Повернись живим. На ньому чітко видно, як терорист підпалює суху траву неподалік українських позицій.

У фонді повідомили, що вогонь знищив чимало військового обладнання – квадрокоптери, камери відеоспостереження, монітори, генератори, кілометри кабелю та багато іншого.

Пожежі на Луганщині

На території Луганської області зафіксовано 146 пожеж у 32 населених пунктах, внаслідок яких вже загинули дев’ятеро людей.

Через пожежі, які спалахнули 30 вересня, перекрито рух до Станиці Луганської.