Працює професійна російська армія – бійці Нацгвардії про ворога на Донбасі

Окупанти на Донбасі гатять з усього, що мають. Аби уразити позиції українських бійців, по максимуму використовують так звані накрутки.

На тій стороні здебільшого працює російська армія, – кажуть бійці. Бо звичайні шахтарі не змогли б вести чіткий та спрямований на ураження вогонь.

Заразом українські військові збивають ворожі квадрокоптери, які наводять вогонь окупантів. Бійці говорять: у тих, хто на тій стороні, два шляхи – померти чи добровільно відступити аж до кордонів з Росією. Подробиці у сюжеті Владислава Круглова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як коронавірус ускладнив роботу воїнів на передовій.

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