Седьмой год карантина. Как коронавирус осложнил работу воинов на передовой

Фронтовые парамедики, которые вывозят раненых бойцов с поля боя, сейчас вышли на еще одну передовую борьбы с коронавирусом. Волонтеры общественной организации ASAP спасают и военных, и гражданских, которые оказались в беде, когда обычная скорая помочь не может.

Волонтеры добавили воинам защитной амуниции, кроме шлемов и бронежилетов, теперь обязаны носить еще и маски. Военные шутят, что карантин в окопах продолжается для них уже седьмой год. Но на время эпидемии армейцам запретили выезжать в город и попросили ограничить контакты с гражданскими.

Враг в последние дни что-то притих, но оружие далеко не спрятал. Затишье боевики используют для инженерных работ. Идти в атаку боятся, а вот по своему периметру укрепляются. Подробнее в сюжете Татьяны Наконечной.

Напомним, в Вооруженных силах Украины подтвердили еще один случай коронавируса. Общее количество больных — 29 человек.

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