Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle / Истории успеха

Презентация нового Mercedes-Benz GLB в Украине

Вынужденный карантин — не повод не получать информацию. Украинцы осваивают онлайн сервисы, виртуально путешествуют музеями и посещают различные интерактивные мероприятия. Вот и компания Mercedes-Benz провела на днях первую диджитал-презентацию, чтобы познакомить украинцев с новой моделью внедорожника Mercedes-Benz GLB.

На презентации говорили об особенностях модели, о дизайне, и его компактность, несмотря на то, что он может перевозить до 7 пассажиров.

Поэтому в компании убеждены, что такая форма презентации — возможность быть ближе к каждому клиенту, ведь ее участником можно стать в любой точке мира.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Украине назвали лучшие авто 2020 года.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Не от коронавируса: умер украинский автогонщик Сергей Пелешок
Не от коронавируса: умер украинский автогонщик Сергей Пелешок
С 1 мая будут штрафовать: где работают камеры фиксации нарушений ПДД в Киеве (КАРТА)
С 1 мая будут штрафовать: где работают камеры фиксации нарушений ПДД в Киеве (КАРТА)
Сколько человек может находиться в салоне авто во время карантина
Сколько человек может находиться в салоне авто во время карантина
Передвижение на автомобиле во время карантина: есть ли запреты
Передвижение на автомобиле во время карантина: есть ли запреты
Как подготовить авто к лету — на что обратить внимание и цена
Как подготовить авто к лету — на что обратить внимание и цена
Что делать, если эвакуировали авто
Что делать, если эвакуировали авто
Как правильно составить европротокол — инструкция
Как правильно составить европротокол — инструкция
В Украине сняли запрет на продажу и аренду авто на карантине, но есть условие
В Украине сняли запрет на продажу и аренду авто на карантине, но есть условие

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка