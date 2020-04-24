Презентация нового Mercedes-Benz GLB в Украине

Вынужденный карантин — не повод не получать информацию. Украинцы осваивают онлайн сервисы, виртуально путешествуют музеями и посещают различные интерактивные мероприятия. Вот и компания Mercedes-Benz провела на днях первую диджитал-презентацию, чтобы познакомить украинцев с новой моделью внедорожника Mercedes-Benz GLB.

На презентации говорили об особенностях модели, о дизайне, и его компактность, несмотря на то, что он может перевозить до 7 пассажиров.

Поэтому в компании убеждены, что такая форма презентации — возможность быть ближе к каждому клиенту, ведь ее участником можно стать в любой точке мира.

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