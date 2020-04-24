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Презентація нового Mercedes-Benz GLB в Україні

Вимушений карантин – не привід не отримувати інформацію. Українці освоюють он-лайн сервіси, віртуально подорожують музеями та відвідують різноманітні інтерактивні заходи. Ось і компанія Mercedes-Benz провела цими днями першу діджитал-презентацію, аби познайомити українців з новою моделлю позашляховика Mercedes-Benz GLB.

На презентації говорили про особливості моделі,  про дизайн, та його компактність, незважаючи на те, що він може перевозити до 7 пасажирів.

Тож в компанії переконані, що така форма презентації – можливість бути ближче до кожного клієнта, адже її учасником можна стати у будь-якого куточка світу.

Факти ICTV раніше писали про те, що в Україні назвали найкращі авто 2020 року.

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