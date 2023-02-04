Президент ПА НАТО расплакалась, увидев последствия преступлений россиян в Бородянке

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлям расплакалась, увидев собственными глазами последствия зверств россиян в Бородянке.

Вместе с вице-спикером Верховной Рады Украины Еленой Кондратюк президент ПА НАТО посетила Киевскую область.

— Это настоящий геноцид. Я видела по телевидению и много сочувствовала украинцам, но когда ты видишь собственными глазами эту катастрофу и эти разрушения, ты осознаешь иначе. Это чистой воды терроризм, который неприемлем в современном мире. И эти люди должны заплатить за восстановление, их надо осудить как можно строже, чтобы такого больше не произошло, — сказала она.

Вице-спикер Кондратюк показала Гаррио-Майлям расстрелянный памятник Тарасу Шевченко, добавляя, что так россияне “проводят денацификацию”.

— Этот памятник — символ для украинцев. Мы говорим: если выстоял Шевченко, выстоит и Украина, — говорит Кондратюк.

Во время совместного брифинга заместитель председателя Верховной Рады подчеркнула, что сейчас Украине нужно и оборонительное, и наступательное оружие. Она надеется, что вооружение поступит как можно быстрее. И особенно об этом стоит говорить накануне нового Рамштайна.

— Для нас абсолютно важно все, важна большая наша танковая коалиция, мы ожидаем самолеты, зенитки, боеприпасы, потому что только так мы решим все наши гуманитарные кризисы, крупнейшие со времен Второй мировой, — отметила Кондратюк.

Президент ассамблеи НАТО считает украинцев примером для всего мира. И помощь Украине будет, об этом она говорит постоянно со своей трибуны.

— Украине нужно оружие, включая самолеты. И мы стараемся с трибуны парламентской ассамблеи НАТО об этом говорить. Говорить, что и мы должны идти на какие-то жертвы, то наши жертвы ничто против того, что несет украинский народ, — отметила президент Парламентской ассамблеи НАТО.

Напомним, в ноябре прошлого года Парламентская ассамблея НАТО признала Российскую Федерацию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал.

Фото: Оксана Михайлова

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