Президентка ПА НАТО розплакалась, побачивши наслідки злочинів росіян у Бородянці

Президентка Парламентської асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям розплакалася, побачивши на власні очі наслідки звірств росіян у Бородянці.

Разом із віцеспікеркою Верховної Ради України Оленою Кондратюк президентка ПА НАТО відвідала Київщину.

– Це справжній геноцид. Я бачила по телебаченню і багато співчувала українцям, але коли ти бачиш на власні очі цю катастрофу і ці руйнування, ти усвідомлюєш інакше. Це чистої води тероризм, який неприйнятний у сучасному світі. І ці люди мають заплатити за відбудову, їх треба засудити якомога суворіше, щоб такого більше не сталося, – сказала вона.

Віце-спікерка Кондратюк показала Гарріо-Майлям розстріляний пам‘ятник Тарасові Шевченку, додаючи, що так росіяни “проводять денацифікацію”.

– Цей пам‘ятник – символ для українців. Ми говоримо: якщо вистояв Шевченко, вистоїть і Україна, – каже Кондратюк.

Під час спільного брифінгу заступниця голови Верховної Ради наголосила, що зараз Україні потрібна і оборонна, і наступальна зброя. Вона сподівається, що озброєння надійде якнайшвидше. І особливо про це варто говорити напередодні нового Рамштайну.

– Для нас абсолютно важливо все, важлива велика наша танкова коаліція, ми очікуємо літаки, зенітки, боєприпаси, тому що тільки так ми вирішимо всі наші гуманітарні кризи, найбільші з часів Другої світової, – наголосила Кондратюк.

Президентка асамблеї НАТО вважає українців прикладом для всього світу. І допомога Україні буде, про це вона говорить постійно зі своєї трибуни.

– Україні потрібна зброя, включно з літаками. І ми намагаємося з трибуни парламентської асамблеї НАТО про це казати. Говорити, що і ми маємо йти на якісь жертви, але наші жертви ніщо проти того, що несе український народ, – наголосила президентка Парламентської асамблеї НАТО.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію державою-терористом та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал.

Фото: Оксана Михайлова

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