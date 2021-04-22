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Профилактика сезонных заболеваний — как усилить иммунитет

Солнце выглядывает все ярче, людям хочется весны, и конечно, избежать сезонных недугов, которые могут ожидать обычно ослабленные после зимы организмы. Иммунитет — главный защитник — нуждается в усилении. Средств немало, их находят в том числе и в продуктах питания.

Профилактика сезонных заболеваний интересует людей все больше, особенно во времена эпидемии коронавируса.

— Болеть очень дорого, поэтому профилактика — лучший вариант. Я занимаюсь спортом, поддерживаю здоровый образ жизни. Чтобы поддерживать иммунитет, люблю кушать имбирь, чеснок, красную икру и зеленые салаты.

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Природа щедра своими сокровищами. Специалисты говорят, что из продуктов питания можно получать — витамины, микроэлементы и жирные кислоты, среди которых и Омега 3. Обычно они в морепродуктах, красной икре и тому подобное.

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