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Профілактика сезонних захворювань – як посилити імунітет

Сонце визирає дедалі яскравіше, людям хочеться весни, і звісно, уникнути сезонних недуг, які можуть чекати на зазвичай ослаблені після зими організми. Імунітет – головний захисник – потребує підсилення. Засобів чимало, їх знаходять зокрема і в продуктах харчування.

Профілактика сезонних захворювань цікавить людей дедалі більше, особливо в часи епідемії коронавірусу.

– Хворіти дуже дорого, тому профілактика – кращій варіант. Я займаюся спортом, підтримую здоровий образ життя. Щоб підтримувати імунітет, полюбляю імбир, часник, червону ікру і зелені салати.

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Природа щедра своїми скарбами. Фахівці кажуть, що з продуктів харчування можна отримувати – вітаміни, мікроелементи та жирні кислоти, серед яких й Омега 3. Зазвичай вони є у морепродуктах, червоній ікрі, тощо.

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