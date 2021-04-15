Утром красная икра, днем — чай с имбирем. Как поддержать иммунитет
В жизни столько прекрасного, что болеть никому не хочется, и это еще может отображаться на кошельке. Поэтому люди больше ищут средств профилактики, в том числе и от сезонных вирусов, особенно во времена коронавируса.
Многое зависит от иммунитета. А он в свою очередь может нуждаться в поддержке после зимнего периода. Солнца, кислорода, положительных эмоций и питания с нужными составляющими.
Иммунитет и питание очень связаны. И для того, чтобы иммунная система работала качественно, для организма очень важны жиры. Они входят в нашу мембрану, а мембрана — это защита от чужеродных агентов.
Главным фактором мембраны является полиненасыщенные кислоты, это Омега 3. И вот как раз красная икра, чайная ложка икры, 20 граммов, содержит полную дозу незаменимых аминокислот, суточную дозу, — иммунолог.
Люди с интересом прислушиваются к мнению иммунологов и вырабатывают собственный опыт.
Некоторые продукты питания, например, красная икра, могут еще и способствовать выработке у человека гормона радости. А существует мнение, что положительные эмоции также важны для сопротивления, в том числе и сезонным вирусам.
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