Пропаганда в действии: как РФ выдает свои обстрелы на Донбассе за украинские

С начала так называемого перемирия 21 июля на передовой погибло уже шестеро военных.

Пользуясь перемирием, противник окапывается, укрепляет свои позиции.

А еще режим тишины, хотя и формальный, сильно способствует вражеской разведке.

За спинами украинских бойцов дома местных жителей, а впереди, в нескольких сотнях метров – уже враждебные бойницы. Оккупанты раньше часто промазывали – то ли случайно, то ли умышленно, тяжелые снаряды летели в гражданские кварталы. Но в последнее время захватчики экономят боеприпасы.

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Когда выпадает свободная минута, украинские воины включают телевизор. Российские телеканалы показывают своего главного коммуниста, а сепаратистские рассказывают, как каратели вновь обстреляли мирных жителей Донбасса.

Через российское телевидение жители прифронтовых населенных пунктов думают, что их обстреливают украинские войска. Но большинство местных жителей все же настроены к ним приветливо, говорят армейцы.

В этих краях на шестом году войны нет ни одного украинского телеканала. Бойцы готовы защищать родную землю, но к бою за сознание украинцев хотя бы на подконтрольной территории, время все же браться государству.

Напомним, четверо военных на Донбассе погибли из-за обстрела из гранатомета с прикрученной миной 82 мм миномета.

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