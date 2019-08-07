Пропаганда в дії: як РФ видає свої обстріли на Донбасі за українські

З початку так званого перемир’я 21 липня на передовій загинуло вже шестеро військових.

Користуючись перемир’ям, противник окопується, зміцнює свої позиції.

А ще режим тиші, хоч і формальний, добряче сприяє ворожій розвідці.

За спинами українських бійців будинки місцевих жителів, а попереду, за кількасот метрів – уже ворожі бійниці. Окупанти раніше часто промазували – чи то випадково, чи навмисне, важкі снаряди летіли в цивільні квартали. Але останнім часом загарбники економлять боєприпаси.

Дивіться: Мріють про синьо-жовтий прапор над Донецьком: 5 років визволення Мар’їнки

Коли випадає вільна хвилина, українські воїни вмикають телевізор. Російські телеканали показують свого головного комуніста, а сепаратистські розказують, як каратєлі знову обстріляли мирних жителів Донбасу.

Через російське телебачення жителі прифронтових населених пунктів думають, що їх обстрілюють українські війська. Але більшість місцевих жителів все ж налаштовані до них привітно, кажуть армійці.

В цих краях на шостому році війни немає жодного українського телеканалу. Бійці готові боронити рідну землю, але до бою за свідомість українців хоча б на підконтрольній території, час все ж братися державі.

Нагадаємо, четверо військових на Донбасі загинули через обстріл з гранатомета з прикрученою міною 82 мм міномета.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.