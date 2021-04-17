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Факты / Видео / Украина

Просят 250 грн. Мошенники продают спецпропуска на транспорт через Telegram

Локдаун в Киеве продлится еще две недели. На столько же продлили срок действия спецпропусков к общественному транспорту. Новых выпускать не будут, поэтому снова активизировались мошенники. Предложение приобрести пропуск встретить можно просто в соцсетях.

В объявлении предлагают перейти к Telegram-каналу, оплатить 250 грн и через несколько часов вы сможете передвигаться по столице вместе с работниками критической инфраструктуры.

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Эксперты по кибербезопасности говорят, что есть два типа Telegram-каналов. Первый — информационный, второй — с возможностью вести диалог. Но объединяет их одно — абсолютная анонимность владельца, которого найти практически нереально.

Не нужно верить и ложным положительным отзывам, которые владельцы канала публикуют довольно часто. И искать способы купить фейковый пропуск не стоит. Настоящий документ выдается бесплатно тем, кто действительно в этом нуждается.

За время действия жесткого локдауна столичные правоохранители уже открыли пять уголовных производств по подделке транспортных пропусков. Мошенникам грозит штраф от 17 тыс. грн или даже до двух лет за решеткой.

Как долго продлится строгий карантин — зависит от динамики заболеваемости. Двухнедельный локдаун позволил несколько стабилизировать ситуацию, но количество новых больных в столице остается на уровне целой области — более 1 тыс. человек ежедневно.

Как работает метро в Киеве во время локдауна

С 5 апреля метро в Киеве перевозит только сотрудников критической инфраструктуры по специальным пропускам.

Аналогичные пропуска действуют и в других видах общественного транспорта Киева. Наличие пропусков на входе возле станций метро Киева проверяют правоохранители и дежурные на станции.

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