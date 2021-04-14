Метро в Киеве в обычном режиме должен заработать после завершения локдауна 30 апреля.

Сейчас весь транспорт в столице работает исключительно по спецпропускам.

Локдаун в Киеве решили продлить еще на две недели до 30 апреля из-за эпидемической ситуации, которая заметно не улучшилась. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На этот период в столице останутся закрытыми школы и детсады, заведения общественного питания работают навынос и доставку, под запретом работа продуктовых ярмарок.

С 5 апреля в Киеве ввели более строгие карантинные ограничения. Власти сперва установили их до 16 апреля.

Общественный транспорт перевозит только сотрудников предприятий критической инфраструктуры по специальным пропускам.

Как работает метро в Киеве во время локдауна

С 5 апреля метро в Киеве перевозит только сотрудников критической инфраструктуры по специальным пропускам.

Аналогичные пропуска действуют и в других видах общественного транспорта Киева.

Наличие пропусков на входе возле станций метро Киева проверяют правоохранители и дежурные на станции.