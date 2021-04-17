Просять 250 грн. Шахраї продають спецперепустки на транспорт через Telegram

Локдаун в Києві триватиме ще два тижні. На стільки ж продовжили термін дії спецперепусток до громадського транспорту. Нових випускати не будуть, тож знову активізувалися шахраї. На пропозицію придбати перепустку натрапити можна просто у соцмережах.

В оголошенні пропонують перейти до Telegram-каналу, сплатити 250 грн і за кілька годин ви зможете пересуватися столицею разом із працівниками критичної інфраструктури.

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Експерти з кібербезпеки кажуть є два типи Telegram-каналів. Перший – інформаційний, другий – з можливістю вести діалог. Та об’єднує їх одне – абсолютна анонімність власника, якого знайти практично нереально.

Не потрібно вірити і неправдивим позитивним відгукам, які власники каналу публікують доволі часто. Та й шукати способи купити фейкову перепустку не варто. Справжній документ видається безкоштовно тим, хто справді цього потребує.

За час дії жорсткого локдауну столичні правоохоронці вже відкрили п’ять кримінальних проваджень щодо підробки транспортних перепусток. Шахраям загрожує штраф від 17 тис. грн або ж, навіть, до двох років за гратами.

Як довго триватиме суворий карантин – залежить від динаміки захворюваності. Двотижневий локдаун дозволив дещо стабілізувати ситуацію, але кількість нових хворих у столиці залишається на рівні цілої області – понад 1 тис. осіб щодня.

Як працює метро в Києві під час локдауну

Із 5 квітня метро у Києві перевозить лише працівників критичної інфраструктури за спеціальними перепустками.

Аналогічні перепустки діють і в інших видах громадського транспорту Києва. Наявність перепусток на вході біля станцій метро Києва перевіряють правоохоронці та чергові на станції.

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