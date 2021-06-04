Причины неизвестны: на складах с боеприпасами в Сербии прогремела серия взрывов
В Сербии, в городе Чачак на складах боеприпасов прогремела серия взрывов.
Инцидент произошел минувшей ночью, около 1.30 утра на складе артиллерийских боеприпасов, который расположен на фабрике под названием Слобода.
30 работников предприятия и жителей близлежащих районов успешно эвакуировали, никто не пострадал.
Местные жители отмечают, что в соседних домах от взрывной волны потрескались стекла, но причины аварии пока неизвестны.
Глава Центра здоровья Александр Пайович отметил, что на место уже приехало большое количество машин скорой помощи, и врачи готовы мгновенно действовать в случае необходимости.
Взрывы на складах в Врбетице
В 2014 году на складах с вооружением в чешском городке Врбетице прогремели взрывы, в результате которых погибли два человека.
Чешские власти считают, что к этому могут причастны российские спецслужбы, об этом свидетельствует и расследование Bellingcat.
В нем отмечается, что взрывы в Чехии были частью военной операции РФ против Украины.
Фото: Vecernje Novosti