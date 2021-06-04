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Причины неизвестны: на складах с боеприпасами в Сербии прогремела серия взрывов

В Сербии, в городе Чачак на складах боеприпасов прогремела серия взрывов.

Инцидент произошел минувшей ночью, около 1.30 утра на складе артиллерийских боеприпасов, который расположен на фабрике под названием Слобода.

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30 работников предприятия и жителей близлежащих районов успешно эвакуировали, никто не пострадал.

Местные жители отмечают, что в соседних домах от взрывной волны потрескались стекла, но причины аварии пока неизвестны.

Глава Центра здоровья Александр Пайович отметил, что на место уже приехало большое количество машин скорой помощи, и врачи готовы мгновенно действовать в случае необходимости.

Взрывы на складах в Врбетице

В 2014 году на складах с вооружением в чешском городке Врбетице прогремели взрывы, в результате которых погибли два человека.

Чешские власти считают, что к этому могут причастны российские спецслужбы, об этом свидетельствует и расследование Bellingcat.

В нем отмечается, что взрывы в Чехии были частью военной операции РФ против Украины.

Фото: Vecernje Novosti

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