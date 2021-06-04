Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Світ / Світові новини

Причини невідомі: на складах з боєприпасами у Сербії пролунала серія вибухів

У Сербії, в місті Чачак на складах боєприпасів пролунала серія вибухів.

Інцидент стався минулої ночі, близько 1.30 ранку на складі  артилерійських боєприпасів, який розташований на фабриці під назвою Слобода.

Читайте
Чехія вимагатиме матеріальну компенсацію від РФ за вибухи у Врбетіце

30 працівників підприємства та жителів прилеглих районів успішно евакуювали, ніхто не постраждав.

Місцеві жителі відзначають, що у сусідніх будинках від вибухової хвилі потріскалися шибки, але причини аварії поки невідомі.

Голова Центру здоров’я Александр Пайович наголосив, що на місце вже приїхала велика кількість машин швидкої допомоги, тож лікарі готові миттєво діяти у разі потреби.

Вибухи на складах у Врбетіце

У 2014 році на складах з озброєнням у чеському містечку Врбетіце пролунали вибухи, у наслідок яких загинули дві людини.

Чеська влада вважає, що до цього можуть причетні російські спецслужби, про це свідчить і розслідування Bellingcat.

У ньому зазначається, що вибухи в Чехії були частиною військової операції РФ проти України.

Фото: Vecernje Novosti

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві попрощалися з легендарним українським миротворцем Миколою Верхоглядом
У Києві попрощалися з легендарним українським миротворцем Миколою Верхоглядом
Погрожував влаштувати феєрверк: стали відомі подробиці вибуху в житловому будинку Києва
Погрожував влаштувати феєрверк: стали відомі подробиці вибуху в житловому будинку Києва
Пристрій підірвався в руці: у Києві стався вибух у житловому будинку
Пристрій підірвався в руці: у Києві стався вибух у житловому будинку
Вибух на водонапірній станції стався через недбальство – затриманий бойовик
Вибух на водонапірній станції стався через недбальство – затриманий бойовик
В Японії на заводі хімічних речовин стався вибух. Є постраждалі
В Японії на заводі хімічних речовин стався вибух. Є постраждалі
В Ізраїлі пролунало кілька вибухів, є постраждалий
В Ізраїлі пролунало кілька вибухів, є постраждалий
Вибухи на артскладі у Сватовому: справу передають до суду
Вибухи на артскладі у Сватовому: справу передають до суду
На Донеччині чоловік на смерть підірвався на невідомій вибухівці, прибираючи на цвинтарі
На Донеччині чоловік на смерть підірвався на невідомій вибухівці, прибираючи на цвинтарі
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка