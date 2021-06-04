Причини невідомі: на складах з боєприпасами у Сербії пролунала серія вибухів

У Сербії, в місті Чачак на складах боєприпасів пролунала серія вибухів.

Інцидент стався минулої ночі, близько 1.30 ранку на складі артилерійських боєприпасів, який розташований на фабриці під назвою Слобода.

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30 працівників підприємства та жителів прилеглих районів успішно евакуювали, ніхто не постраждав.

Місцеві жителі відзначають, що у сусідніх будинках від вибухової хвилі потріскалися шибки, але причини аварії поки невідомі.

Голова Центру здоров’я Александр Пайович наголосив, що на місце вже приїхала велика кількість машин швидкої допомоги, тож лікарі готові миттєво діяти у разі потреби.

Вибухи на складах у Врбетіце

У 2014 році на складах з озброєнням у чеському містечку Врбетіце пролунали вибухи, у наслідок яких загинули дві людини.

Чеська влада вважає, що до цього можуть причетні російські спецслужби, про це свідчить і розслідування Bellingcat.

У ньому зазначається, що вибухи в Чехії були частиною військової операції РФ проти України.

Фото: Vecernje Novosti

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