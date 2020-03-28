Псевдоволонтери та інтернет-шахраї: як не стати ошуканим під час карантину

За час карантину в Україні не фіксують сплеску злочинності. Навпаки – кількість квартирних та кишенькових крадіжок зменшилася, бо люди сидять вдома і не їздять у громадському транспорті. Про це звітують у МВС.

Водночас, серед людей поширюють чутки про нові види злочинів – ніби медики приходять в квартири на дезінфекцію, а потім грабують. Така схема – це фейк.

Які злочинні схеми ілюзорні, а про які насправді треба знати аби не втрапити на гачок – дивіться у сюжеті Наталії Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як не панікувати на карантині.

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