Птицы и барсуки: на Хмельнитчине из-за пестицидов массово гибнут животные

Мертвых воронов возле села Великий Жванчик – десятки. В течение недели лесоводы и охотники собирают здесь погибших птиц.

Люди растеряны, потому что не знают, что вызвало такой мор. В лесу находят мертвых барсуков, собак и лисиц. Местные уверяют – дичь в этих краях не погибала так никогда. Более пчелы, которые не выдерживали обработки полей пестицидами.

Десятки неравнодушных пасечников, охотников и егерей съехались из области в лес в Жванчике. Они стремятся привлечь внимание к такой обработке полей. Убеждены – именно яд, который применяли против грызунов уничтожает лесных жителей. В лаборатории показали, что смерть птиц неестественна.

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Чтобы начать официальное расследование – лесоводы ждут окончательного заключения лаборатории.

В селах несколько сельскохозяйственных предприятий, перебрасывают ответственность друг на друга. И убеждают – в это время года не проводят ни кропление полей. Хотя мы заметили трактор, который обрабатывает поле пестицидами.

Сколько всего погибло живности не известно. Егеря не в состоянии обойти весь лес. Гибель дичи фиксируют уже и в Тернопольском лесничестве. Поэтому, пасечники и охотники призывают агропредприятия использовать удобрения, которые безопасны для природы.

К слову, более 2,5 тыс. собак и кошек! Почему приют для животных готов на четверть.

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