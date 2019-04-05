Птахи і борсуки: на Хмельниччині через пестициди масово гинуть тварини
Мертвих воронів біля села Великий Жванчик – десятки. Впродовж тижня лісівники та мисливці збирають тут загиблих птахів.
Люди розгублені, бо не знають, що спричинило такий мор. У лісі знаходять мертвих борсуків, собак та лисиць. Місцеві переконують – дичина у цих краях не гинула так ніколи. Більше бджоли, які не витримували обробки полів пестицидами.
Десятки небайдужих пасічників, мисливців та єгерів з’їхалися з області до лісу у Жванчику. Вони прагнуть привернути увагу до такої обробки полів. Переконані – саме отрута, яку застосовували проти гризунів знищує лісових мешканців. У лабораторії засвідчили, що смерть птахів неприродна.
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Щоб почати офіційне розслідування – лісівники чекають остаточного висновку лабораторії.
У селах кілька сільськогосподарських підприємств, які перекидають відповідальність одне на одного. Та переконують – у цю пору року не проводять жодного кроплення полів. Хоча ми помітили трактор, який обробляє поле пестицидами.
Скільки усього загинуло живності не відомо. Єгері не в змозі обійти увесь ліс. Загибель дичини фіксують вже й у Тернопільських лісництвах. Відтак, пасічники та мисливці закликають агропідприємства використовувати добрива безпечні для природи.
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