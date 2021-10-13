Путин назвал условия, при которых РФ готова увеличить поставки газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова увеличивать поставки газа через Украину. Но для этого якобы нужны заявки от европейских компаний.

В то же время Путин добавил, что увеличение поставок может быть опасным, потому что якобы украинская труба изношена. И если она лопнет, то Европа останется без этого маршрута.

Со своей стороны украинский Оператор ГТС напомнил, что отсутствие ремонтов и реконструкций нашей газотранспортной системы — это абсолютная выдумка. Она — надежная и безопасная, в отличие от российской. Согласно статистике, на газопроводах Кремля аварии происходят в четыре раза чаще, чем на украинских.

Не менее странным является заявление Владимира Путина по газу в украинских подземных хранилищах. По его словам, Украина якобы откачивает голубое топливо, предназначенное для европейских покупателей. В Нафтогазе информацию о несанкционированном отборе газа назвали полным бредом.

12 октября во время саммита Украина — ЕС президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас совместно с украинскими экспертами изучаются различные сценарии для достаточной поставки газа в Украину после запуска российского газопровода Северный поток-2.

По ее словам, одним из таких вариантов является возможность реверсивных потоков газа от Словакии.

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