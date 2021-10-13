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Вікторія Гірко |

Путін назвав умови, за яких РФ готова збільшити постачання газу через Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва готова збільшувати постачання газу через Україну. Але для цього начебто потрібні заявки від європейських компаній.

Водночас Путін додав, що збільшення постачань може бути небезпечним, бо начебто українська труба спрацьована. І якщо вона лусне, то Європа залишиться без цього маршруту.

Зі свого боку український Оператор ГТС нагадав, що відсутність ремонтів та реконструкцій нашої газотранспортної системи – це абсолютна вигадка. Вона – надійна і безпечна, на відміну від російської. Згідно зі статистикою, на газопроводах Кремля аварії стаються вчетверо частіше, ніж на українських.

Не менш дивною є заява Володимира Путіна щодо газу в українських підземних сховищах. За його словами, Україна начебто відкачує блакитне паливо, призначене для європейських покупців. У Нафтогазі інформацію про несанкціонований відбір газу назвали повною маячнею.

12 жовтня під час саміту Україна – ЄС президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що наразі спільно з українськими експертами вивчаються різні сценарії задля достатнього постачання газу до України після запуску російського газопроводу Північний потік-2.

За її словами, одним із таких варіантів є можливість реверсійних потоків газу від Словаччини.

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