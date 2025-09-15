Путин ошибается, переоценивая свои шансы: Сикорский о дронах РФ в Польше и совместной с Украиной ПВО

Европейский Союз призвал президента США Дональда Трампа к более активным действиям после атаки на территорию Польши. В ответ НАТО продемонстрировало готовность и отработало все необходимые механизмы реагирования.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью журналистке Фактов ICTV Веронике Бойко подчеркнул важность единства союзников и усиления трансатлантического сотрудничества в условиях новых вызовов безопасности.

Сикорский о российских дронах в Польше

— Я думаю, что это была проверка нашей обороны, политического единства и союзнических обязательств, — предположил глава МИД Польши.

По мнению Сикорского, россияне проявили некомпетентность. Он объяснил, что российское правительство утверждает, что это, возможно, была ошибка, а их посол в ООН заявляет, что физически невозможно, чтобы дроны РФ добрались до польской территории.

Одновременно правдивыми обе версии быть не могут, считает Сикорский. Он убежден, что это свидетельствует о недостатке координации и некомпетентности.

— Бой в небе длился 7 часов, воздушное пространство нарушили по меньшей мере 19 дронов. Ошибки случаются, но 19 за одну ночь? Вряд ли, — предположил Сикорский.

Кроме того, все беспилотники были без боеголовок, что свидетельствует о том, что россияне хотели испытать Польшу, но не начать третью мировую войну, сказал глава МИД. По его словам, они и раньше делали подобное в отношении других стран.

— Думаю, этот инцидент объединил общество и союзников в НАТО. Полагаю, мы ускорим некоторые наши закупки и процедуры, — подчеркнул министр иностранных дел Польши.

Сикорский о совместной ПВО Польши и Украины

Украина просила Польшу помочь сбивать дроны и ракеты в нашем воздушном пространстве. Сикорский ответил, что мешает принять такое решение, а также есть ли перспективы совместной противовоздушной обороны Польши и Украины.

— Лично я считаю, что мы должны были бы иметь право действовать в рамках самообороны, если иностранные объекты непосредственно угрожают нашему воздушному пространству. Но наша противовоздушная оборона управляется совместно Польшей и союзниками, поэтому нужны коллективные решения. И не все еще к этому готовы, — обратил внимание он.

По мнению Сикорского, в военное время технологии обновляются значительно быстрее, чем в мирное. Со стороны НАТО Польша должна адаптироваться к этим изменениям, считает Сикорский.

В то же время он убежден, что ключ к завершению войны в Украине сейчас находится в Кремле.

По словам главы МИД Польши, российский диктатор Владимир Путин понял, что не сможет достичь своих военных целей приемлемой ценой.

— Он начинал с ошибочных, слишком оптимистичных предположений, что украинцы якобы не будут сопротивляться, что в Киеве существует пятая колонна, что украинская армия слаба, а российская вторая в мире. Все это оказалось неправдой, — сказал Сикорский.

Сейчас Кремль надеется на усталость Украины и стран НАТО, а также исчерпание ресурсов и денег, однако это ошибочно.

По его мнению, Украина принесла страшную жертву. Но Путин ошибается, очевидно, переоценивая свои шансы, резюмировал глава МИД Польши.

