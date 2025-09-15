Путін помиляється, переоцінюючи свої шанси: Сікорський про дрони РФ у Польщі та спільну з Україною ППО

Європейський Союз закликав президента США Дональда Трампа до більш активних дій після атаки на територію Польщі. У відповідь НАТО продемонструвало готовність та відпрацювало всі необхідні механізми реагування.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Вероніці Бойко наголосив на важливості єдності союзників та посиленні трансатлантичної співпраці в умовах нових викликів безпеці.

Сікорський про російські дрони у Польщі

– Я думаю, що це була перевірка нашої оборони, політичної єдності та союзницьких зобов’язань, – припустив глава МЗС Польщі.

На думку Сікорського, росіяни проявили некомпетентність. Він пояснив, що російський уряд стверджує, що це, можливо, була помилка, а їхній посол в ООН заявляє, що фізично неможливо, аби дрони РФ дісталися польської території.

Одночасно правдивими обидві версії бути не можуть, вважає Сікорський. Він переконаний, що це свідчить про нестачу координації та некомпетентність.

– Бій у небі тривав 7 годин, повітряний простір порушили щонайменше 19 дронів. Помилки трапляються, але 19 за одну ніч? Навряд, – припустив Сікорський.

Крім того, всі безпілотники були без боєголовок, що свідчить про те, росіяни хотіли випробувати Польщу, але не розпочати третю світову війну, сказав глава МЗС. За його словами, вони і раніше робили подібне щодо інших країн.

– Думаю, цей інцидент об’єднав суспільство і союзників у НАТО. Гадаю, ми прискоримо деякі наші закупівлі та процедури, – наголосив міністр закордонних справ Польщі.

Сікорський про спільну ППО Польщі та України

Україна просила Польщу допомогти збивати дрони і ракети у нашому повітряному просторі. Сікорський відповів, що заважає ухвалити таке рішення, а також чи є перспективи спільної протиповітряної оборони Польщі та України.

– Особисто я вважаю, що ми повинні були б мати право діяти у межах самооборони, якщо іноземні об’єкти безпосередньо загрожують нашому повітряному простору. Але наша протиповітряна оборона керується спільно Польщею та союзниками, тому потрібні колективні рішення. І не всі ще до цього готові, – звернув увагу він.

На думку Сікорського, у воєнний час технології оновлюються значно швидше, ніж у мирний. З боку НАТО, Польща має адаптуватися до цих змін, вважає Сікорський.

Водночас він переконаний, що ключ до завершення війни в Україні зараз перебуває у Кремлі.

За словами глави МЗС Польщі, російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що не зможе досягти своїх воєнних цілий прийнятною ціною.

– Він починав із хибних, надто оптимістичних припущень, що українці нібито не чинитимуть опір, що в Києві існує п’ята колона, що українська армія слабка, а російська друга у світі. Усе це виявилося неправдою, – сказав Сікорський.

Зараз Кремль сподівається на втому України та країн НАТО, а також вичерпання ресурсів і грошей, проте це є помилкою.

На його думку, Україна принесла страшну жертву. Але Путін помиляється, очевидно, переоцінюючи свої шанси, резюмував глава МЗС Польщі.

