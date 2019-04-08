Расмуссен о Зеленском: у него больше идей, чем люди могут подумать

Совет директоров Ялтинской европейской стратегии поддержит новоизбранного президента Украины и в дальнейшем будет защищать наше государство и его интересы. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО – Андерс Фог Расмуссен.

Накануне представители YES прибыли в Киев, чтобы встретиться с кандидатами и подтвердить честность избирательных процессов. Встречам способствовал основатель и член наблюдательного совета YES Виктор Пинчук.

Впервые у Расмуссена состоялась встреча с оппонентом президента, кандидатом, который в первом туре набрал больше голосов Владимиром Зеленским. Совет директоров YES хотел получить собственное представление о команде и программе Зеленского. Политики убедились, что имеют дело с амбициозным оппонентом президента во втором туре.

– Зеленский имеет больше идей и собственного видения, чем люди себе могут думать. Он тоже будет способствовать укреплению связей между Украиной и Европейским Союзом. Так же как и с НАТО. Он окружен компетентной командой, которая поможет сделать его президентство эффективным. И теперь, когда я лечу из Украины мой вывод четкий – кто бы ни победил выборы, Порошенко или Зеленский, ваша страна будет в надежных руках, – Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь НАТО (2009-2014 гг.).

Расмуссен также пообещал защиту и достойный отпор в случае очередных провокаций Кремля.

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Напомним, в Киев, чтобы встретиться с кандидатами и подтвердить честность процессов, приехала наблюдательный совет директоров Ялтинской европейской стратегии.

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