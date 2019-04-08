Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Политика

Расмуссен о Зеленском: у него больше идей, чем люди могут подумать

Совет директоров Ялтинской европейской стратегии поддержит новоизбранного президента Украины и в дальнейшем будет защищать наше государство и его интересы. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО – Андерс Фог Расмуссен.

Накануне представители YES прибыли в Киев, чтобы встретиться с кандидатами и подтвердить честность избирательных процессов. Встречам способствовал основатель и член наблюдательного совета YES Виктор Пинчук.

Впервые у Расмуссена состоялась встреча с оппонентом президента, кандидатом, который в первом туре набрал больше голосов Владимиром Зеленским. Совет директоров YES хотел получить собственное представление о команде и программе Зеленского. Политики убедились, что имеют дело с амбициозным оппонентом президента во втором туре.

– Зеленский имеет больше идей и собственного видения, чем люди себе могут думать. Он тоже будет способствовать укреплению связей между Украиной и Европейским Союзом. Так же как и с НАТО. Он окружен компетентной командой, которая поможет сделать его президентство эффективным. И теперь, когда я лечу из Украины мой вывод четкий – кто бы ни победил выборы, Порошенко или Зеленский, ваша страна будет в надежных руках, – Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь НАТО (2009-2014 гг.).

Расмуссен также пообещал защиту и достойный отпор в случае очередных провокаций Кремля.

Смотрите: Шоу или реальные заявления? Какими будут дебаты Порошенко и Зеленского

Напомним, в Киев, чтобы встретиться с кандидатами и подтвердить честность процессов, приехала наблюдательный совет директоров Ялтинской европейской стратегии.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Европа говорит об украинских выборах: встреча в рамках YES в Киеве
Я призываю инвесторов вкладывать в Украину — экс-генсек НАТО
Беларуси пора в НАТО: Расмуссен дал совет, как избавиться от давления РФ
Втручання РФ стає більшим і розумнішим. Як не купитися на російські фейки
Європа платить за Америку. Як Росія може уникнути санкцій
Северный поток-2: потери более 3 млрд в год и угроза войны
Покрасили заборы в сине-желтый, но живем по принципам СССР – Вакарчук
Мафія, терор та пропаганда – основні аспекти правління Путіна. Що буде після нього

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка