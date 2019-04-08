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Расмуссен про Зеленського: він має більше ідей, ніж люди собі можуть думати

Рада директорів Ялтинської європейської стратегії підтримає новообраного президента України і надалі захищатиме нашу державу та її інтереси. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО – Андерс Фог Расмуссен.

Напередодні представники YES прибули до Києва, аби зустрітися із кандидатами і засвідчити чесність виборчих процесів. Зустрічам сприяв засновник та член наглядової ради YES Віктор Пінчук.

Вперше у Расмуссена відбулася зустріч з опонентом президента, кандидатом, який у першому турі набрав найбільше голосів Володимиром Зеленським. Рада директорів YES хотіла отримати власне уявлення про команду та програму Зеленського. Політики переконалися, що мають справу з амбітним опонентом президента у другому турі.

– Зеленський має більше ідей та власного бачення, ніж люди собі можуть думати. Він теж сприятиме зміцненню зв’язків між Україною та Європейським Союзом. Так само як і з НАТО. Він оточений компетентною командою, яка допоможе зробити його президентство ефективним. І тепер, коли я лечу з України мій висновок чіткий, хто б не переміг вибори, Порошенко чи Зеленський, ваша країна буде в надійних руках, – Андерс Фог Расмуссен, генеральний секретар НАТО ( 2009-2014 рр.).

Расмуссен також пообіцяв захист та гідну відсіч у випадку чергових провокацій Кремля.

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Нагадаємо, у Київ, аби зустрітися із кандидатами і засвідчити чесність процесів, приїхала наглядова рада директорів Ялтинської європейської стратегії.

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