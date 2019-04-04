Шоу или реальные заявления? Какими будут дебаты Порошенко и Зеленского

Дебаты между двумя кандидатами на президентское кресло – очевидно будут.

Первым в избирательную ночь 31 марта об обязательном проведении дискуссии заговорил президент Петр Порошенко. После дефицитного общения с журналистами перед первым туром, кандидат Зеленский на вызов Порошенко отвечает довольно оперативно.

Зеленский соглашается на дебаты, но в условиях проведения их на стадионе Олимпийский и если действующий президент извинится перед ним за оскорбительные высказывания. И уже поздно вечером появляется ответ президента, он уверенно принимает вызов своего оппонента.

И появляется множество вопросов. Если место проведения – НСК Олимпийский, это дебаты, предусмотренные законом, или шоу, срежиссированное кандидатами. И главное, за такие дебаты заплатят сами украинцы. Ведь по закону они финансируются из государственного бюджета. А стоимость аренды одного дня на стадионе, это примерно 120 тысяч гривен. Общественное телевидение уже начало подготовку.

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Дебаты основных оппонентов перед выборами – давняя и распространенная практика в цивилизованном мире, они часто приносит сюрпризы – ведь может фаворита превратить в аутсайдера и наоборот.

Напомним, ЦИК подсчитала 100% бюллетеней. По результатам первого тура, во второй тур выборов президента прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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