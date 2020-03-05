Реабилитация после инсульта: как проходит и цена

Ежегодно в Украине фиксируют до 130 тыс. инсультов. И эта цифра с каждым годом растет: увеличилось количество больных трудоспособного возраста, перенесших инсульт. И только 10% больных, по статистике, возвращается к привычной жизни и работе.

Преимущественному большинству нужна реабилитация, чтобы восстановить утраченные функции и вернуться к полноценной жизни.

Врач частной клиники объясняет – во время инсульта поражаются участки головного мозга и важно, чтобы их функции взяли на себя другие участки.

Важна последовательность в которой надо тренировать мышцы. Но главное – работать должны не приборы, а сам пациент. Помогает реабилитации и конкретно поставленная цель.

Всего в Украине 300 отделений, где проводят реабилитацию после инсульта. Порой люди ждут очереди на реабилитацию по два месяца. Услуги частных заведений большинству не по карману – цены в зависимости от состояния пациента – от 15 до 100 тыс. грн. В государственных – лечение бесплатное, но оснащение часто уступает. С новой реформой специалисты обещают все исправить.

Инсультные отделения объединены с отделениями, которые предоставляют реабилитационную помощь пациентам, уже появляются в Украине. В частности, в Чернигове, Виннице и Черкассах. Здесь в областной больнице одно из отделений превратили в центр реабилитации.

Факты ICTV ранее писали о том, какие симптомы у инсульта.

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