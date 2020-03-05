Реабілітація після інсульту: як проходить та ціна

Щорічно в Україні фіксують до 130 тис. інсультів. І ця цифра з кожним роком зростає: збільшилась кількість хворих працездатного віку, які перенесли інсульт. І лише 10 % хворих, за статистикою, повертається до звичного життя і роботи.

Переважній більшості потрібна реабілітація, щоб відновити втрачені функції і повернутися до повноцінного життя.

Лікар приватної клініки пояснює – під час інсульту уражаються ділянки головного мозку і важливо, аби їхні функції перебрали на себе інші ділянки.

Важлива послідовність у якій треба тренувати м’язи. Та головне – працювати мають не прилади, а сам пацієнт. Допомагає реабілітації і конкретно поставлена мета.

Загалом в Україні 300 відділень, де проводять реабілітацію після інсульту. Часом люди чекають черги на реабілітацію по два місяці. Послуги приватних закладів більшості не по кишені – ціни залежно від стану пацієнта – від15 до 100 тис. грн. У державних – лікування безкоштовне, але оснащення часто поступається. З новою реформою фахівці обіцяють усе виправити.

Інсультні відділення поєднані з відділеннями, що надають реабілітаційну допомогу пацієнтам, вже з’являються в Україні. Зокрема в Чернігові, Вінниці і Черкасах. Тут в обласній лікарні одне з відділень перетворили на центр реабілітації.

Факти ICTV раніше писали про те, які симптоми у інсульту.

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