Реальная ситуация и прогнозы по рождаемости в Украине

В мире уменьшается уровень рождаемости. Например, в США — самый большой спад рождаемости за столетие. Также не лучше ситуация — в Европе.

В Украине же уровень рождаемости за последние 10 лет упал на 40%. Если ситуация не улучшится, то к 2050 году украинцев может стать меньше на шесть миллионов.

Сейчас семья с четырьмя детьми в Украине — это редкость. По данным института демографии за 2019 год, лишь 2,8% семей имеют трех и более детей.

— У нас в 2020 году было рождено 293 тыс. детей, а умерло всего в 2020-м — 616 тыс. Областной центр как Житомир — это 265 тыс., а мы потеряли 323, — отметила научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Светлана Аксенова.

В то же время в ООН сообщили, что сейчас глобальный показатель рождаемости — 2,4 ребенка на женщину. А к 2100 году он может упасть до 1,7.

— Для того чтобы население не уменьшалось, нужно, чтобы на 100 женщин родилось как минимум 210 детей, — добавила она.

В Украине на нежелание иметь детей влияет еще и экономическая ситуация, война, уровень медицины и образования.

Главное следствие низкой рождаемости — нехватка рабочей силы в будущем. А учитывая еще и старение населения, это означает непомерную налоговую нагрузку на людей трудоспособного возраста.

— Нам надо привлекать рабочую силу, и увеличивая рождаемость. Улучшать ситуацию с детскими садами, внедрять и пропагандировать совместный уход за ребенком, помогать женщинам иметь неполную занятость во время ухода за ребенком, — сказала профессор Киевской школы экономики Анна Вахитова.

С проблемой снижения рождаемости сталкиваются разные страны мира. Некоторые государства пытались ее преодолеть, давая более длинные декретные отпуска для родителей, обеспечивая бесплатный уход за детьми, внедряя финансовые стимулы. Украина тоже повышает выплаты во время рождения, дарит пакеты малыша. Но пока невозможно определить, сработает ли такой подход.

К тому же в Украине для стимулирования рождаемости планируют увеличить государственную помощь при рождении ребенка до 50 тыс. грн. Правительство подготовило соответствующий законопроект.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.