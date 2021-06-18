Реальна ситуація та прогнози щодо народжуваності в Україні

У світі зменшується рівень народжуваності. Наприклад, у США – найбільший спад народжуваності за століття. Також не краща ситуація – у Європі.

В Україні ж рівень народжуваності за останні 10 років впав на 40%. Якщо ситуація не покращиться, то до 2050 року українців може поменшати на шість мільйонів.

Нині родина з чотирма дітьми в Україні – рідкість. За даними інституту демографії за 2019 рік, лише 2,8% сімей мають трьох і більше дітей.

– У нас у 2020 році було народжено 293 тис. дітей, а померло всього у 2020-му – 616 тис. Обласний центр як Житомир – це 265 тис., а ми втратили 323, – зазначила наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Світлана Аксьонова.

Водночас в ООН повідомили, що нині глобальний показник народжуваності – 2,4 дитини на жінку. А до 2100 року він може впасти до 1,7.

– Для того, аби населення не зменшувалось, потрібно, щоб на 100 жінок народилося як мінімум 210 дітей, – додала вона.

В Україні на небажання мати дітей впливає ще й економічна ситуація, війна, рівень медицини та освіти.

Головний наслідок низької народжуваності – нестача робочої сили у майбутньому. А зважаючи ще й на старіння населення, це означає непомірне податкове навантаження на людей працездатного віку.

– Нам треба залучати робочу силу, і збільшуючи народжуваність. Покращувати ситуацію з дитячими садками, впроваджувати і пропагувати спільний догляд за дитиною, допомагати жінкам мати неповну зайнятість під час догляду за дитиною, – сказала професор Київської школи економіки Ганна Вахітова.

З проблемою зниження народжуваності стикаються різні країни світу. Деякі держави намагалися її подолати, даючи довші декретні відпустки для батьків, забезпечуючи безкоштовний догляд за дітьми, впроваджуючи фінансові стимули. Україна теж підвищує виплати під час народження, дарує пакунки малюка. Але поки неможливо визначити, чи спрацює такий підхід.

До того ж в Україні для стимулювання народжуваності планують збільшити державну допомогу при народженні дитини до 50 тис. грн. Уряд підготував відповідний законопроект.

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