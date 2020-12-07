На Львовщине учительница несколько раз ударила ученика: полиция проводит проверку

Правоохранители обнаружили в соцсетях видео, на котором учительница одной из школ Жовковского района Львовской области несколько раз ударила ученика.

Это произошло на глазах других школьников.

Сотрудники ювенальной превенции и следователи установили, что это произошло 3 декабря во время проверки в 6 классе средней общеобразовательной школы.

Они также установили личности учительницы и 11-летнего ученика с видео.

Читайте: Третьякова назвала буллинг реакцию на ее заявление о детях низкого качества

В то же время родители мальчика не обращались с заявлением в полицию.

Сейчас правоохранители опрашивают всех участников и очевидцев избиения в присутствии родителей и психолога.

Буллинг в садике

В Полтавской области воспитательницу обвинили в травле 3-летнего мальчика.

Такой вывод правоохранители сделали, когда просмотрели видео, где воспитательница кричит на ребенка за то, что он медленно одевается.