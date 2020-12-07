На Львовщине учительница несколько раз ударила ученика: полиция проводит проверку

Правоохранители обнаружили в соцсетях видео, на котором учительница одной из школ Жовковского района Львовской области несколько раз ударила ученика.
Это произошло на глазах других школьников.
Сотрудники ювенальной превенции и следователи установили, что это произошло 3 декабря во время проверки в 6 классе средней общеобразовательной школы.
Они также установили личности учительницы и 11-летнего ученика с видео.
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В то же время родители мальчика не обращались с заявлением в полицию.
Сейчас правоохранители опрашивают всех участников и очевидцев избиения в присутствии родителей и психолога.
Буллинг в садике
В Полтавской области воспитательницу обвинили в травле 3-летнего мальчика.
Такой вывод правоохранители сделали, когда просмотрели видео, где воспитательница кричит на ребенка за то, что он медленно одевается.