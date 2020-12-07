PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

На Львовщине учительница несколько раз ударила ученика: полиция проводит проверку

Правоохранители обнаружили в соцсетях видео, на котором учительница одной из школ Жовковского района Львовской области несколько раз ударила ученика.

Это произошло на глазах других школьников.

Сотрудники ювенальной превенции и следователи установили, что это произошло 3 декабря во время проверки в 6 классе средней общеобразовательной школы.

Они также установили личности учительницы и 11-летнего ученика с видео.

Читайте: Третьякова назвала буллинг реакцию на ее заявление о детях низкого качества

В то же время родители мальчика не обращались с заявлением в полицию.

Сейчас правоохранители опрашивают всех участников и очевидцев избиения в присутствии родителей и психолога.

Буллинг в садике

В Полтавской области воспитательницу обвинили в травле 3-летнего мальчика.

Такой вывод правоохранители сделали, когда просмотрели видео, где воспитательница кричит на ребенка за то, что он медленно одевается.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка