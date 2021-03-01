Реп-уроки від Ольги Халепи: чому вчительку звільнили зі школи

Сільську вчительку Ольгу Халепу з Харківщини, яка прокачувала уроки біології репом, визнали найкращою викладачкою року за версією тижневика Освіта. Але її креатив не оцінили у власній школі – педагог вимушена була звільнитися через булінг колег.

Ще під час першого карантину у зв’язку з поширенням коронавірусу Ольга Халепа почала записувати відео-уроки, де співала шкільну програму у стилі реп – про гриби, тіло людини та бактерії.

Уроки стали шалено популярними серед дітей та їхніх батьків, а відео збирають десятки тисяч лайків. Зараз її реп-уроки навіть використовують вчителі інших шкіл.

За словами школярів, така подача уроків є креативною, що допомагає більше дізнатись та уважніше слухати.

Уроки у стилі реп вчителька Ольга Халепа почала римувати шкільний матеріал під час весняного карантину, коли школярі пішли на дистанційне навчання.

Все розпочиналося зі зйомки роликів на смартфон із селфі-палицею, нині у вчительки є колонки, які подарував син, та професійний мікрофон, який надіслала поціновувачка із Запоріжжя.

Вчителька не боїться бути кумедною, лазить по деревах і ярках у пошуках грибів і черв’яків, й записує відео-уроки на власній кухні.

Зараз її реп-уроки збирають десятки тисяч лайків, вчительку репершу з Яковлівки знають чи не по всій Україні.

Проте Ользі Халепі доведось звільнитись за власним бажанням, але, за її словами, до цього вчительку спонукала адміністрація школи та частина педколективу, які не розуміли цього ентузіазму, і весь час намагалися блокувати та цькувати перешкоджати.

Місцеві батьки та діти досі називають її найкращою вчителькою. І навіть аплодували стоячи, коли проводжали улюбленицю після звільнення. Ольга Халепа твердить – могла б влаштуватися на роботу у міську школу, та їхати з рідної Яковлівки не хоче, бо саме село надихає її на нові проекти.

Булінг серед вчителів

В Одесі звільнили вчительку з малювання, яка під час уроку сварила 10-річну ученицю за те, що вона розмовляє українською мовою.

Подія трапилася на уроці малювання п’ятого класу в четвертій гімназії Одеси. Вчительці Раїсі Піроговій не сподобалося, що учні забули взяти альбоми.

Батьків обурила поведінки вчительки, тому вони звернулися до керівництва школи.

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