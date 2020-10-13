В Одессе уволили учительницу, которая насмехалась над ребенком из-за украинского языка

В Одессе уволили учительницу по рисованию, которая во время урока ругала 10-летнюю ученицу за то, что она разговаривает на украинском языке.

Инцидент был зафиксирован на диктофон, позже записи опубликовали в сети.

Происшествие случилось на уроке рисования пятого класса в четвертой гимназии Одессы. Преподавательницу Раису Пирогову возмутило, что ученики забыли взять альбомы.

Родителям не понравилось поведения учительницы, поэтому они обратились к руководству школы.

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По словам директора гимназии Инны Соломащенко, ранее на учительницу рисования никто не жаловался, поэтому такой инцидент стал сюрпризом.

В результате чего, Раису Пирогову уволили за аморальное поведение.

10-летней девочке пришлось обратиться за помощью к психологам, однако школу менять она не будет.

В Одесской области подросток в школе перерезал себе горло ножом

В Одесской области в школе 15-летний подросток Павел на третьем уроке вышел из класса и перерезал себе горло ножом, который принес из дома. Подросток написал две предсмертные записки. Якобы в записке говорилось, что виновным в трагедии является учитель химии. К слову, инцидент произошел именно во время его урока.

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