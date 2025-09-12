РФ хотела показать, что все уязвимы: Климкин о дронах на Польшу и реакции Трампа

Министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что российские беспилотники могли ошибочно залететь в Польшу.

Реакция Трампа на дроны в Польше

Дипломат сказал, что воспринимает слова Трампа “как желание не раздувать этот вопрос эмоционально и медийно на сегодняшний день”.

— Самое важное для нас — это не очередное заявление Трампа (и каким оно будет, еще нужно посмотреть), а его реакция на перспективу, — подчеркнул он.

По его мнению, Украина и ЕС должны работать с ним над очень простой идеей: украинское и в целом европейское небо нужно защитить, а без США это невозможно.

— То есть мы должны говорить об этом как о части истории безопасности, обязательств по безопасности… Плюс реакция НАТО с одной стороны для поляков очень симпатична, поскольку блок помог и вмешался в эту историю. Собственно, задействована статья четыре, — пояснил Климкин.

А с другой стороны, он критически оценил реакцию альянса, поскольку нет ни четкой концепции, ни четкой готовности сбивать российские дроны.

— А реакция Трампа меня не удивляет. Что для меня реально важно, это те решения, которые он может принять или не принять в будущем, — добавил он.

Зачем РФ запустила дроны на Польшу

Относительно намерений Путина в этой ситуации, Климкин считает, что здесь точно не идет речь о какой-то военной разведке.

— Во-первых, это контекст накануне крупных учений в Беларуси. И странно, что многие польские и европейские СМИ это не подчеркнули. Второй момент заключается в том, что для Путина, особенно сейчас, важно показать уязвимость ключевых логистических путей снабжения. Я имею в виду западное оружие, — пояснил он свое мнение.

Третьим моментом он назвал также желание РФ показать, что все уязвимы, то есть это такая психологическая операция, “поскольку Трамп, говоря об ошибке, и сам прекрасно понимает, что 20 дронов — это какая-то слишком большая ошибка”.

— С такими ошибками можно случайно и ядерную кнопку нажать. Я, конечно, говорю сейчас с определенной грустной шуткой, но размер такой ошибки у меня вызывает реальный скепсис, — добавил дипломат.

Каких дальнейших шагов можно ожидать от Кремля

Эксглава МИД считает, что главе Кремля сейчас серьезная эскалация точно не нужна, но не исключает возможности дальнейших подобных провокаций, чтобы показать уязвимость НАТО и, в частности, отдельных западных союзников.

— Это история, которую они, собственно, делают. Просто мы ее не замечаем. Посмотрите на перерезание кабелей в Балтийском море, как российские дроны летают над критической инфраструктурой в Европе, как организуются взрывы на складах, как заказывают убийства. То есть эта гибридная война ведется, однако этот случай с дронами выходит за рамки того, что Кремль постоянно делал и постоянно делает, — отметил Климкин.

Он назвал это военной провокацией, и то, что НАТО задействовало четвертую статью, это хорошо, однако теперь возникает вопрос: хватит ли блоку воли задействовать пятую статью.

— А главное — реального желания сказать, что это была сознательная атака. Пока что НАТО этого избегает. И это тоже абсолютно сознательная история о том, что они не хотят такой эскалации, но Кремль будет качать эту историю дальше. Это очевидно, — считает дипломат.

Какой должна быть адекватная реакция НАТО и Польши

— Эта реакция не должна быть публичной, как бы нам этого ни хотелось. Эта реакция должна быть предметными консультациями с американцами в рамках НАТО: что и как американцы будут делать для защиты европейского неба. И в РФ прекрасно понимают, что суммарный потенциал США и Европы им не пробить.

Но для меня также важно, что со всеми дискуссиями об уменьшении присутствия в Европе эта российская атака помогает европейцам объяснить на пальцах Дональду Трампу, что американцы должны там быть, — считает он.

В таком случае, по его мнению, остается несколько шагов до возможности помощи тому ограниченному военному европейскому контингенту, который может появиться в Украине.

Что касается идеи о совместном сбивании российских беспилотников, Климкин считает, что ее реализации мешает отсутствие политической воли, поскольку наши союзники пытаются избежать ощущения непосредственного участия в боевых действиях.

— Они, к сожалению, очень внимательно слушают Путина, который говорит, что любые такие действия сделают западные усилия законной целью для России. И это психологически отсекает наших западных партнеров от реальных действий. Но любые истории безопасности для будущего, даже если это не гарантии безопасности, ратифицированные в парламентах, должны предусматривать совместную защиту европейского и украинского неба, — добавил он.

В то же время убежден, что этот случай может сдвинуть ситуацию с мертвой точки, и долгосрочная реакция Трампа в этой истории — это главное.

— То, что Трамп скажет сегодня, для меня гораздо менее важно, чем то, что он может сделать завтра, — резюмировал Климкин.

