РФ хотіла показати, що всі є вразливими: Клімкін про дрони на Польщу та реакцію Трампа

Міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що російські безпілотники могли помилково залетіти до Польщі.

Реакція Трампа на дрони в Польщі

Дипломат сказав, що сприймає слова Трампа “як бажання не розкручувати це питання емоційно та медійно станом на сьогодні”.

– Найважливіше для нас – це не чергова заява Трампа (і якою вона буде, ще потрібно подивитися), а його реакція на перспективу, – наголосив він.

На його думку, Україна та ЄС мають працювати з ним над дуже простою ідеєю: українське та загалом європейське небо потрібно захистити, а без США це неможливо.

– Тобто ми маємо про це говорити як про частину безпекової історії, безпекових зобов’язань… Плюс, реакція НАТО, з одного боку, для поляків дуже симпатична, оскільки блок допоміг і втрутився в цю історію. Власне, задіяна стаття чотири, – пояснив Клімкін.

А з іншого боку, він критично оцінив реакцію альянсу, оскільки немає ані чіткої концепції, ані чіткої готовності збивати російські дрони.

– А реакція Трампа мене не дивує. Що для мене реально важливо, це ті рішення, які він може ухвалити чи не ухвалити в майбутньому, – додав він.

Навіщо РФ запустила дрони на Польщу

Щодо намірів Путіна у цій ситуації, Клімкін вважає, що тут точно не йдеться про якусь воєнну розвідку.

– По-перше, це є контекст напередодні великих навчань у Білорусі. І дивно, що багато польських і європейських медіа це не відзначили. Другий момент полягає в тому, що для Путіна, особливо зараз, важливо показати вразливість ключових логістичних шляхів постачання. Я маю на увазі західну зброю, – пояснив він свою думку.

Третім моментом він назвав також бажання РФ показати, що всі є вразливими, тобто це така психологічна операція, “оскільки Трамп, говорячи про помилку, і сам прекрасно розуміє, що 20 дронів – це якась завелика помилка”.

– З такими помилками можна випадково і ядерну кнопку натиснути. Я, звісно, кажу зараз з певним сумним жартом, але розмір такої помилки у мене викликає реальний скепсис, – додав дипломат.

Яких подальших кроків можна очікувати від Кремля

Ексглава МЗС вважає, що очільнику Кремля наразі серйозна ескалація точно не потрібна, але не відкидає можливості подальших схожих провокацій, щоб показати вразливість НАТО і, зокрема, окремих західних союзників.

– Це історія, яку вони, власне, роблять. Просто ми її не помічаємо. Подивіться на перерізання кабелів в Балтійському морі, як російські дрони літають над критичною інфраструктурою в Європі, як організовуються вибухи на складах, як замовляють вбивства. Тобто, ця гібридна війна ведеться, проте цей випадок із дронами виходить за межі того, що Кремль постійно робив і постійно робить, – зауважив Клімкін.

Він назвав це військовою провокацією і те, що НАТО задіяла четверту статтю, це добре, проте тепер постає питання: чи вистачить блоку волі задіяти п’яту статтю.

– А головне – реального бажання сказати, що це була свідома атака. Поки що НАТО цього уникає. І це теж абсолютна свідома історія про те, що вони не хочуть такої ескалації, але Кримль буде качати цю історію далі. Це очевидно, – вважає дипломат.

Якою б мала бути адекватна реакція НАТО та Польщі

– Ця реакція не має бути публічною, як би нам цього не хотілося. Ця реакція має бути предметними консультаціями з американцями в межах НАТО: що і як американці будуть робити для захисту європейського неба. І в РФ прекрасно розуміють, що сумарний потенціал США і Європи їм не пробити.

Але для мене також важливо, що зі всіма дискусіями про зменшення присутності в Європі ця російська атака допомагає європейцям пояснити на пальцях Дональду Трампу, що американці мають там бути, – вважає він.

У такому разі, на його думку, залишається декілька кроків до можливості допомоги тому обмеженому військовому європейському контингенту, який може з’явитися в Україні.

Щодо ідеї про спільне збиття російських безпілотників, Клімкін вважає, що її реалізації заважає відсутність політичної волі, оскільки наші союзники намагаються уникнути відчуття безпосередньої участі у бойових діях.

– Вони, на жаль, дуже уважно слухають Путіна, який каже, що будь-які такі дії зроблять західні зусилля законною метою для Росії. І це психологічно відсікає наших західних партнерів від реальних дій. Але будь-які безпекові історії для майбутнього, навіть якщо це не гарантії безпеки, ратифіковані в парламентах, мають передбачати спільний захист європейського та українського неба, – додав він.

Водночас переконаний, що цей випадок може зрушити ситуацію з мертвої точки, і довгострокова реакція Трампа в цій історії – це головне.

– Те, що Трамп скаже сьогодні, для мене набагато менш важливо, ніж те, що він може зробити завтра, – резюмував Клімкін.

