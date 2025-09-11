Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что массированная атака российских дронов на Польшу якобы могла быть ошибкой.

Во время разговора с журналистами в Белом доме Дональд Трамп выразил разочарование инцидентом с российскими беспилотниками в Польше, который встревожил Варшаву и других союзников по НАТО, сообщает Bloomberg.

— Это могло быть ошибкой. Что бы там ни было, меня не радует все, что связано с этой ситуацией. Но надеюсь, этому придет конец, — заявил президент США.

Трамп вскоре добавил, что осудит Россию даже за то, что она находится вблизи этой линии.

— Мне это не нравится. Я этим недоволен, — утверждает глава Белого дома.

Польша обратилась к союзникам с просьбой предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками для лучшей защиты от российских вторжений после недавнего инцидента.

Вторжение российских беспилотников произошло через неделю после того, как Трамп принял в Белом доме президента Польши Кароля Навроцкого.

Недавно они провели разговор на фоне того, как Польша требовала от союзников дополнительных средств противовоздушной обороны.

11 сентября сообщалось, что Россия оснастила дроны Гербера дополнительными топливными баками перед нарушением воздушного пространства Польши, чтобы увеличить их дальность полета.

