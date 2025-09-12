Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российские беспилотники могли ошибочно оказаться в восточноевропейской стране.

Об этом он написал в соцсети X.

Ответ Сикорского на заявление Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не исключает, что российские беспилотники могли по ошибке залететь в Польшу.

Сейчас смотрят

По его словам, он в любом случае не рад всей этой ситуации и намерен осудить Россию “даже за то, что она близка к этой границе”.

На это заявление американского лидера Сикорский ответил:

— Нет, это не была ошибка, — заявил министр обороны Польши.

На фоне заявления американского президента также высказался польский премьер-министр Дональд Туск.

— Мы тоже хотели бы, чтобы атака беспилотников на Польшу была ошибкой. Но это не так. И мы это знаем, — написал он.

Стоит отметить, что польские политики категорически отвергают версию о случайном нарушении воздушного пространства страны российскими дронами.

Их позиция основана на том, что в ночь на 10 сентября в Польшу залетели по меньшей мере 19 российских беспилотников, которые двигались через территорию Беларуси.

Такое количество дронов и их маршрут, по мнению польской стороны, свидетельствуют о целенаправленном характере нарушения границ страны-члена НАТО, а не о технической ошибке или сбое навигации.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.