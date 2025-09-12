Сикорский и Туск ответили Трампу относительно дронов РФ над Польшей: Это не была ошибка
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российские беспилотники могли ошибочно оказаться в восточноевропейской стране.
Об этом он написал в соцсети X.
Ответ Сикорского на заявление Трампа
Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не исключает, что российские беспилотники могли по ошибке залететь в Польшу.
По его словам, он в любом случае не рад всей этой ситуации и намерен осудить Россию “даже за то, что она близка к этой границе”.
На это заявление американского лидера Сикорский ответил:
— Нет, это не была ошибка, — заявил министр обороны Польши.
На фоне заявления американского президента также высказался польский премьер-министр Дональд Туск.
— Мы тоже хотели бы, чтобы атака беспилотников на Польшу была ошибкой. Но это не так. И мы это знаем, — написал он.
Стоит отметить, что польские политики категорически отвергают версию о случайном нарушении воздушного пространства страны российскими дронами.
Их позиция основана на том, что в ночь на 10 сентября в Польшу залетели по меньшей мере 19 российских беспилотников, которые двигались через территорию Беларуси.
Такое количество дронов и их маршрут, по мнению польской стороны, свидетельствуют о целенаправленном характере нарушения границ страны-члена НАТО, а не о технической ошибке или сбое навигации.