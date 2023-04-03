Оккупанты укрепляют позиции на заводах Азовсталь и Ильича, готовясь к ожесточенным боям – Андрющенко

Апрель, 03 в 11:10

Армия РФ во временно оккупированном Мариуполе продолжают укрепляться на заводах Азовсталь и Ильича, а также в порту. Они готовятся к обороне и к новым ожесточенным боям.

Об этом в своем Telegram сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

– Россияне продолжают укрепляться. Мосты. Азовсталь. Ильича. Порт. Не стоит нырять в самообман и верить успокаивающим вымышленным новостям о панических настроениях оккупантов в Мариуполе. Россияне готовят город к обороне и ожесточенным боям. Иногда смешно и по-идиотски, но готовят, – написал он.

По мнению советника, максимальная милитаризация города прямо указывает, что никакого “херсонского сценария” оккупанты там не планируют и верят, что в Мариуполе они “навсегда”.

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– Надеюсь, пока рабочие военной комендатуры и офицеры гарнизона обороны города в то же время уже ищут в аренду дома на море. Гражданские оккупанты во всю скупают рассаду и разбивают огороды. Поэтому нас ждет новая битва за Мариуполь. Однозначно. И не обесценивайте тяжелую работу наших Героев вымышленными “паниками”, – написал Андрющенко.



Напомним, недавно российские военные массово везли через Мариуполь бетонные противотанковые сооружения пирамидальной формы, известные как “зубы дракона”.

Известно, что направлялись грузовики в сторону Никольского, что в Мариупольском районе, а дальше — в поселок Розовка Запорожской области.