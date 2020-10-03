Родные падали на колени от горя. Прошла панихида по погибшим в Ан-26 под Чугуевом

В Харьковской области на месте крушения Ан-26 отбыли панихиду по погибшим. Почтить память курсантов и офицеров пришли родственники, друзья, курсанты вуза и совсем незнакомые люди.

Массовое прощание с 25 погибшими предварительно запланировано на 6 октября в Харькове, после чего родные смогут забрать тела для захоронения.

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Сейчас похоронен только один из курсантов — Виталий Ольховый, он смог выбраться из горящего самолета, но впоследствии скончался в больнице от страшных ожогов.

Единственный, кто выжил в страшной катастрофе — Вячеслав Золочевский. Сейчас он в госпитале и идет на поправку. Теперь он единственный курсант, который сейчас числится на втором курсе штурманов военного вуза.

Расшифровку черных ящиков Ан-26 завершили, эксперты продолжают изучать полученные данные, уже удалось восстановить половину полета.

Но один из главных вопросов для родственников погибших — кто теперь ответит за смерти их родных. Инспекция Минобороны обещает предоставить отчет до 25 ноября.

Кроме неисправности агрегатов Ан-26 у следствия есть вопросы и к организации полетов. Выясняется, была ли роковой минута, во время которой аварийный борт не имел разрешения на посадку.

Экспертиза катастрофы самолета Ан-26

Правоохранители проверяют, могла ли быть взрывчатка на борту Ан-26. Для этого Государственное бюро расследований Украины назначило соответствующую экспертизу.

Всего по делу назначено 26 судебно-медицинских экспертиз, говорится в отчете ГБР по расследованию, которое продолжается семь дней.