Рідні падали на коліна від горя. Пройшла панахида за загиблими в Ан-26 під Чугуєвом

В Харківській області на місці авіатрощі Ан-26 відбули панахиду за загиблими. Вшанувати пам’ять курсантів і офіцерів прийшли родичі, друзі, курсанти вишу та зовсім незнайомі люди.

Масове прощання з 25 загиблими попередньо заплановане на 6 жовтня у Харкові, після чого рідні зможуть забрати тіла для поховання.

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Нині похований лише один з курсантів – Віталій Вільховий, він зміг вибратися з палаючого літака, але згодом помер у лікарні від страшних опіків.

Єдиний, хто вижив у страшній катастрофі – В’ячеслав Золочевський. Нині він у шпиталі і йде на поправку. Тепер він єдиний курсант, який нині числиться на другому курсі штурманів військового вишу.

Розшифровку чорних скриньок Ан-26 завершено, експерти продовжують вивчати отримані дані, вже вдалося відновити половину польоту.

Та одне з головних питань для родичів загиблих – хто тепер відповість за смерті їхніх рідних. Інспекція Міноборони обіцяє надати звіт до 25 листопада.

Крім несправності агрегатів Ан-26 у слідства є питання й до організації польотів. З’ясовується, чи була фатальною хвилина, під час якої аварійний борт не мав дозволу на посадку.

Експертиза катастрофи літака Ан-26

Правоохоронці перевіряють, чи могла бути вибухівка на борту Ан-26. Для цього Державне бюро розслідувань України призначило відповідну експертизу.

Загалом у справі призначено 26 судово-медичних експертиз, йдеться у звіті ДБР щодо розслідування, яке триває сім днів.

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